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12.02.2021 - 11:02 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Karaman'dan Başakşehir uyarısı

Yeni takımıyla sahaya çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Ünal Karaman, 3 puanı hanelerine yazdırmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Başakşehir pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri olduğu için puan tablosunda alt sıralarda" diye konuştu.

Karaman'dan Başakşehir uyarısı
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Süper Lig'de galibiyet hasretine son vermeye çalışan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, pazar günü ağırlayacakları geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'in bu yıl puan tablosunda alt sıralarda bulunmasının kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi.

Yeni takımıyla sahaya çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan tecrübeli teknik adam, 3 puanı hanelerine yazdırmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Başakşehir pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri olduğu için puan tablosunda alt sıralarda" diye konuştu.

Karaman, "Lig bitimiyle başlangıcı arasında 46 günlük bir süre vardı. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi mücadelesi olduğu için biraz daha erken başladılar. Her ne kadar kadro derinliği olsa da oyuncuyu belli bir stresin içinde tutarak, belli bir hedef içinde tutmak kolay değil. Başakşehir, çok kıymetli bir teknik adamla anlaştı. Yaşadıkları sorunu aşabileceklerini ciddi bir rakibi yenerek gösterdiler. Her ne kadar ligdeki durumları iç açıcı olmasa da bize daha istekli gelecekler. Bizler açısından da onlar açısından da zorlu bir müsabaka olacak ama kazanmak istiyoruz" dedi.

"ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ"

Takımın içinde bulunduğu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağına inandığını kaydeden Ünal Karaman, "Bizi güzel şeyler düşünerek bizi motive etsinler. Allah'ın izniyle her sorunu aşabiliriz ama bu durumları tecrübe etmemiş genç arkadaşlarımız var. Camiaya gönül vermiş ve yürekten inanmış Göztepelilerin futbolcularımıza o gerekli desteği vereceğinden şüphe duymuyorum. O destekle biz ligde kendine daha farklı bir yer edinmiş bir takım olma çabamızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Karaman, oyuncularına bir oyun karakteri vermeye çalıştıklarını belirterek, "Oyun karakterimiz büyük Göztepe camiası ve ona gönül verenlerle örtüşsün istiyoruz. Oyunun her iki yönünü de oynayan bir Göztepe takımı oluşturmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Karamandan Başakşehir uyarısı

 

 

 

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