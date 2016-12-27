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27.12.2016 - 11:07 |

Karaman'dan çok sert Stoch açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, transferi gündemde olan Stoch ile ilgili konuştu.

Karaman'dan çok sert Stoch açıklaması!
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Radyospor'a transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlk yarı değerlendirmesinde bulunan Karaman, "Bulunduğumuz konum bizi başarılı göstermiyor fakat 8-10 puan önde olabilirdik. Son dakika golleri, hakem hataları olmasaydı en azından 5 puan fazla olabilirdi. Bu puanlar bizim için çok iyi olacaktı. İlk yarının genel sonucu sezon öncesi planladığımız gibi olmadı" dedi.

"Başakşehir gerçeği var"

Ülkedeki futbol mantalitesinin değişmesi gerektiğini savunan deneyimli çalıştırıcı, "Ülkemizde bir Başakşehir gerçeği var. Kimse konuşmuyor, onlar da belli planlarla programlarla buralara geldiler. Rizespor camiası olarak projeler dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takımın yaş ortalamasını 32'den 24'e düşürdük. Tesisleşme anlamında somut adımlar attık. Projelerimizi tek tek uyguluyoruz, sadece Rizespor'un değil ülke futbolunun projeler dahilinde işlemesi gerek.

Devre arası 3 nokta takviye ile ikinci yarıda bambaşka bir Rizespor takımı olacağız. Taraftar protestosunda haklı ama bizim oynadığımız futbol ortada. Sabır gösterilmesi lazım, sadece Rizespor için değil ülke futbolu için de" diye konuştu.

Stoch açıklaması

Fenerbahçeli Stoch ile ilgileniyor iddialarına ise tecrübeli hoca, "Stoch'un S harfi bile gündemimize gelmedi. Gazetecilerin yarısı palavracı. Bu gazetecilerin menajerler yakın arkadaşları onlara gündem oluşturuyorlar. Medya illa ki transferi öğrenmek isteyecektir, hakkıdır fakat ben bir transfer ismi söylesem en az 10 tane menajer beni arar. Konunun en başında belirttiğim gibi mantık değişmeli" ifadelerini kullandı.

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