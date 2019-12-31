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31.12.2019 - 09:44 |

Karaman'dan duygusal sözler! Sevgi seli...

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi dün sona ererken, tecrübeli hocanın veda ederken taraftarlara söylediği sözler sosyal medyada çok konuşuldu.

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Skorer - Trabzonspor'un karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Ünal Karaman taraftarlara veda etti.

Taraftarların sevgi gösterileri ile etrafını sardığı tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "Sizleri seviyoruz. Sizlerden istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan da yönetim kurulu da iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama bazen oluyor, insanların üzüldüğü, bozulduğu anlar oluyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın." 

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"Bu burada bitmedi hocam"

Bordo-mavili taraftarlar da "Hakkınızı helal edin, sizi çok seviyoruz hocam. Bu burada bitmedi. Allah'a emanet olun" karşılığını verirken, "Oley oley Ünal Karaman. Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" şeklinde tezahürat yaptı.

Karamandan duygusal sözler Sevgi seli...

 

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