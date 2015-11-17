Karaman'dan 'gözaltı' haberlerine tepki

Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlamaya hazırlanan Karaman’a ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan Karaman’ın Galatasaray maçında çekilmiş görüntülerinin yer aldığı bir mini film izlettirildi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Karaman, Türk futbolundaki eksikliklere değinerek, bu eksikliklerle ülke kültürünü ilişkilendirerek ülke kültürünün üniversiteler sayesinde değişeceğini belirtti. Karaman, basını eleştirdiği konuşmasında, “Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına çıkmayınca benim için havalimanında gözaltına alındığım şeklinde haber çıkarttılar. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir yalan haber olur mu? Bunu nasıl yazıyorsunuz ? Hiç mi haber kaynağın yok. Havaalanına arayıp bir sor. Haberi yapanları dava ettim. Türkiye bu. Adam haber yapıyor. Alt yazı geçiyor veya söylüyor. Hoca şurada diyor. Hangi cüretle? Veya maçtan önce ‘istifa edecek’ diyor. Nasıl yazabiliyorsun? Kime sordun? Ülkenin bu kültürünü değiştirmemiz lazım. Burası üniversite. Bu kültürü buradaki arkadaşlar değiştirecek. Kavga yapılan bir program reyting rekorları kırıyor. Ülkenin kültürü bu. Orayı seyrediyor o program reyting yapıyor. Reyting yapınca da medya patronları bu programları yapanları çalıştırıyor” dedi.

OSMANLI MAÇI İYİ BİR MAÇ OLACAK

Karaman, öğrencilerin soruları üzerine haftaya Ankara’da oynanacak olan Osmanlıspor maçını da değerlendirerek, “Osmanlı iyi bir takım. Biz tüm maçları yenmeye çıkıyoruz. Bazen yeniliyoruz. Bazen berabere kalıyoruz, Bazen yeniyoruz. Beş oyuncumuz milli takımda. Onlar perşembe günü gelecek. En büyük dezavantajımız bu. Biz de Cuma günü Ankara’ya gideceğiz. Ama iyi hazırlanıyoruz. Son oynadığımız Galatasaray maçının hem anlam taşıması hem de içeride oynadığımız iki mağlubiyeti var. Akhisar ve Bursa maçı. Galatasaray galibiyeti ile birini telafi ettik. Bursa mağlubiyetini de telafi etmemiz lazım. Dışarıda alacağımız bir galibiyet içeride aldığımız bir mağlubiyeti unutturacak. Bu nedenle Osmanlı maçına önem veriyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Eskişehirspor’u net bir skor ile yenin bir takım. Dolayısıyla iyi bir maç olacak” diye konuştu.