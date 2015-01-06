Karaman'dan iç saha tepkisi!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında kendi sahasında maç kazanamayan tek takım oldu. Sahasında oynadığı 8 maçtan galip gelemeyen Çaykur Rizespor, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, 5 gol atıp kalesinde 12 gol gördü. Sahasında topladığı 4 puanla iç saha sıralamasında son sırada yer alan Çaykur Rizespor oynadığı 8 deplasman maçından ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Dış saha maçlarında 12 gol atıp kalesinde 12 gol gören yeşil mavililer topladığı 10 puan ile dış saha sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı. Sahası kabusa dönüşen Çaykur Rizespor ikinci yarıda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi zorlu rakipleri ağırlayacak.

KARAMAN'DAN İLGİNÇ İÇ SAHA TEPKİSİ

Ligin ikinci yarısında çok farklı bir Çaykur Rizespor olacağını ifade eden teknik direktör Hikmet Karaman, takımının içeride ve dışarıda kazanması gerektiğini söyledi. Karaman, "Benim takımım kendi sahasında da çok rahat maç kazanacak. Görünen her şey ortada Ayrıca takım iç sahada baskı yaşıyor gibi şeylere inanmam. Konyaspor maçının ilk yarısında bulduğumuz pozisyonlara bakıldığında 3-0 içeri girmemiz lazım. İç saha baskısı nedir?. Birileri madene inip ekmek parası için çalışıyor baskı görmüyor da biz mi sahamızda baskı göreceğiz. Bu işi kaldıralım artık. İşi olmayan insanlar var. Futbolcunun böyle bir baskısı olamaz. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. İkinci yarı böyle şeyler yaşanmayacak. İçeride çok daha farklı olduğumuzu göreceksiniz"