Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Karaman'dan itiraf: İşimiz zor
15.02.2015 - 15:46 | | RİZE (AA)

Karaman'dan itiraf: İşimiz zor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Rakibimizi skor olarak alkışlarken maçı biz kendimiz bireysel hatalarla kaybettiğimizi biliyoruz" dedi.

Karaman'dan itiraf: İşimiz zor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Mersin İdmanyurdu'na 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, rakibi farklı kazandığı için tebrik ettiklerini ancak bireysel hataların kaybetmelerine neden olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, küme düşme potasındaki takımların maçı berabere götürmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "5. dakikada hatalı bir gol yedik. 20 dakika golden sonra kendimize gelemedik. İlk devre oyunu ve skoru tutabilirdik. İkinci yarının başında yediğimiz gol ise maça tutunmamızı engelledi ve farklı kaybettik" dedi.

Hafta içerisinde oyuncularla konuşacaklarını ve çalışacaklarını vurgulayan Karaman, "Böyle bir maçı kaybettikten sonra işimiz zor. Artık sürekli ligin dibinde mücadele edeceğiz. Bunu atlatmak bizim elimizde. Rakibimizi skor olarak alkışlarken maçı biz kendimiz bireysel hatalarla kaybettiğimizi biliyoruz. Toparlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Karaman, ligde işlerin zorlaştığını, artık rakiplerin kaybetmesini beklerken kendilerinin seri galibiyet yakalaması gerektiğini kaydetti.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber