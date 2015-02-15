Karaman'dan itiraf: İşimiz zor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Mersin İdmanyurdu'na 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, rakibi farklı kazandığı için tebrik ettiklerini ancak bireysel hataların kaybetmelerine neden olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, küme düşme potasındaki takımların maçı berabere götürmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "5. dakikada hatalı bir gol yedik. 20 dakika golden sonra kendimize gelemedik. İlk devre oyunu ve skoru tutabilirdik. İkinci yarının başında yediğimiz gol ise maça tutunmamızı engelledi ve farklı kaybettik" dedi.

Hafta içerisinde oyuncularla konuşacaklarını ve çalışacaklarını vurgulayan Karaman, "Böyle bir maçı kaybettikten sonra işimiz zor. Artık sürekli ligin dibinde mücadele edeceğiz. Bunu atlatmak bizim elimizde. Rakibimizi skor olarak alkışlarken maçı biz kendimiz bireysel hatalarla kaybettiğimizi biliyoruz. Toparlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Karaman, ligde işlerin zorlaştığını, artık rakiplerin kaybetmesini beklerken kendilerinin seri galibiyet yakalaması gerektiğini kaydetti.