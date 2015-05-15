Karaman'dan 'küme düşme' açıklaması!

Kubilay Öztürk / Skorer Özel Haber

Çaykur Rizespor deplasmanda oynadığı Gaziantepspor karşılaşmasından 3 puan ile ayrılarak takipçisi Karabükspor ile arasındaki farkı 6 puana çıkartıp düşme hattında derin bir nefes aldı. Çaykur Rizespor’un açıklamaları ile gündeme oturan teknik direktörü Hikmet Karaman Skorer’e Süper Lig’i ve ligin son haftalarını değerlendirdi

Dünya futbolunu yakından takip eden ve en son Arjantin’de futbolcu izleyen Hikmet Karaman Süper Lig kalitesini değerlendirdi. , ‘’Dünya futbolu ile Süper Lig arasındaki fark bence gayet ortada. Ligin alt sıralarında ki takımların son 6-7 haftada aldığı sonuçlara bakın. Ligin zirvesindeki takımların aldığı puanlar ve kayıpları ortada. Çok düzensiz ve istikrarsız bir lig yaşıyoruz. 38 kez liderlik el değiştirdi. Bundesliga’ya, İtalya’ya, İngiltere’ye, Fransa’ya bakın kaç kez lider değişmiş’’ diyerek istikrarsızlıktan yakındı.

Bu sezon şampiyonluk yolunda kıyasıya rekabet eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk şanslarını da tecrübeli teknik adam değerlendirdi. Karaman, ‘’İstikrarsızlığın diz boyu olduğu ligde bugün şu durumda dahi şampiyonun kim olabileceğini söylemek yanıltıcı olabilir. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 3 puan fark olabilir. Fakat 3 puanlık sistemde matematiksel olarak garantilemedikleri sürece kimse şampiyon değildir, kimse de küme düşmüş değildir’’ dedi.

Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor’un kazanılan Gaziantepspor maçından sonra her şeyin bitmediğini ve önemli 3 maç daha oynayacaklarını ifade etti. ‘’ Düşme korkusu tamamen bitti diyemeyiz. Matematiksel ihtimaller devam ettiği sürece böyle bir şey söyleyemeyiz. 34 puanlı takımlar da düşer’’ dedi