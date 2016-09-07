Karaman'dan Kweuke açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Akhisar Belediyespor ile yapacakları maçta, 3 puana odaklanacaklarını söyledi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda Süper Lig'de başarılı grafik çizen bir takımla karşılaşacaklarını ifade etti.

Ligin 2. haftasında Kardemir Karabükspor'a mağlup olduklarını hatırlatan Karaman, "Ligin ilk haftası sahamızda berabere kaldık. İkinci oynayacağımız iç saha maçımız. Odaklanmamız üç puan üzerine olacak. Rakibin de hücum ve defansta çok etkili oyuncuları olduğunu biliyoruz. Karşılaşmaya maç gününe kadar hazır olacağız." diye konuştu.

Karaman, milli takımdan dönen oyuncuların da bir kısmının idmana katıldığını belirterek, "Çaykur Rizespor'dan 21 Yaş Altı Milli Takımı'na giden Oğulcan Çağlayan ve kalecimiz Gökhan Akkan'ın isimleri geçiyor. Bunlar güzel şeyler." ifadesini kullandı.

"Kweuke 2-3 hafta içerisinde takıma girebilir"

Sakatlığının tedavisi tamamlanan Leonard Kweuke'nin son durumunun, kendilerini mutlu ettiğini aktaran Karaman, şunları söyledi:

"Hem İstanbul'da hem de Almanya Münih'te yapılan kontroller çok pozitif yönde. Dikkatli olacağız. Gelişmeleri takip edeceğiz. Yüzde yüz takım antrenmanlarını yapacak seviye gelirse 2-3 hafta içerisinde takıma girebilir. Kweuke'ye göstereceğimiz antrenman hassasiyeti, onun en kısa zamanda aramıza dönmesini sağlayacak. Alırsın oyuna 3-5 dakika oynatırsın, herhangi bir şey olursa o zaman tamamen futbol hayatını da bitirebiliriz. Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların hepsi son derece pozitif."

Çalışmalar devam ediyor

Yeşil-mavili ekip, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı. Milli takımdan dönen Gökhan Akkan da çalışmaya katıldı.

Milli takım kamplarının ardından henüz takıma katılmayan Iraklı futbolcular Ali Faez Atiyah ve Dhurgham İsmail ile Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kıbrıs Rum Kesimi ve Belarus'la yaptığı maçlarda forma giyen Oğulcan Çağlayan, antrenmanda yer almadı.

Sakatlığının tedavisinin kontrolü için gittiği Almanya'dan dönen Kweuke, antrenmana katıldı. Özgür Çek ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.