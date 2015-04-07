Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Karaman'dan Obraniak açıklaması!
07.04.2015 - 14:08 | | AA

Karaman'dan Obraniak açıklaması!

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, Obraniak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Karaman'dan Obraniak açıklaması!
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, rahatsızlığı bulunan Ludoviç Obraniak katılmadı. Yeşil-mavili ekipte futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Futbolcular, antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı idmanla İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik direktör Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Obraniak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bizim en büyük şanssızlığımız keşke maça başlamasaydı. Hem 10 kişi oynadık hem de hayatını riske ettik. Kalp ritmi normal atmamış. Oyundan çıkması lazımdı ama 'oynayacağım' dedi. İstanbul'da yapılan tetkiklerde normal çıktı fakat kendisi Fransa'daki doktoruna da görünmek istiyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur" dedi.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber