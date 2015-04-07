Karaman'dan Obraniak açıklaması!

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, rahatsızlığı bulunan Ludoviç Obraniak katılmadı. Yeşil-mavili ekipte futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Futbolcular, antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı idmanla İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik direktör Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Obraniak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bizim en büyük şanssızlığımız keşke maça başlamasaydı. Hem 10 kişi oynadık hem de hayatını riske ettik. Kalp ritmi normal atmamış. Oyundan çıkması lazımdı ama 'oynayacağım' dedi. İstanbul'da yapılan tetkiklerde normal çıktı fakat kendisi Fransa'daki doktoruna da görünmek istiyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur" dedi.