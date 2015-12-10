Karaman'dan oyunculara uyarılar

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı devam eden Eren Albayrak katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Viera ve Dhurgham İsmail ise takımdan ayrı koştu.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlık çalışma gerçekleştirdi. Karaman, idman boyunca futbolculara yapmaları gereken hareketleri gösterdi. Antrenman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.