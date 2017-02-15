Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Karaman'dan oyuncularına Galatasaray uyarısı
15.02.2017 - 16:49 |

Karaman'dan oyuncularına Galatasaray uyarısı

Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karaman'dan oyuncularına Galatasaray uyarısı
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana, Kweuke, Orhan Ovacıklı ve Süleyman Koç katılmadı. Bu futbolcuların, salonda çalıştığı bildirildi.

Yeşil­-mavili oyuncular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla kısa pas çalışması gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda futbolcular, yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Karaman, idman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek, yapmaları gereken hareketleri gösterdi.

Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber