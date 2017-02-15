Karaman'dan oyuncularına Galatasaray uyarısı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana, Kweuke, Orhan Ovacıklı ve Süleyman Koç katılmadı. Bu futbolcuların, salonda çalıştığı bildirildi.



Yeşil­-mavili oyuncular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla kısa pas çalışması gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda futbolcular, yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı.



Karaman, idman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek, yapmaları gereken hareketleri gösterdi.



Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.