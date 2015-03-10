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10.03.2015 - 12:48 | | RİZE (AA)

Karaman'dan oyuncularına uyarı

Karaman'dan oyuncularına uyarı
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Çaykur Rizespor, hafta sonu sahasında Medicana Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Karaman'ın futbolcularla saha içindeki toplantısıyla başladı. Yeşil-mavili oyuncular, ayak tenisinin ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Balıkesirspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncuların yanı sıra Ümit Korkmaz ile altyapı kalecilerinin katıldığı ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Karaman, çalışmayı sık sık durdurarak futbolculara yapmalarını istediği hareketleri göstererek uyarılarda bulundu.

Çaykur Rizespor'da fazla forma şansı bulamayan oyuncular, U-19 takımıyla hazırlık maçı yaparak Medicana Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Maç biletleri satışa çıktı

Öte yandan, Çaykur Rizespor Kulübünün açıklamasında, 15 Mart Cumartesi saat 16.00'da Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak Medicana Sivasspor maçının bilet satışına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Sivasspor maç bileti fiyatlarının VIP özel 150, VIP A-B 60, maraton ve kapalı deniz tribünü 20, kale arkası ve misafir tribünü 2, aile tribün bilet fiyatlarının ise 5 lira olduğu ifade edildi.

Yeni Şehir Stadında sezon sonuna kadar Medicana Sivasspor maçıyla 6 karşılaşma yapılacağı belirtilen açıklamada, 6 maçlık kombine satışının başladığı, kombine bilet fiyatlarının kale arkası için 30, maraton için 200 ve VIP tribün için 450 lira olduğu kaydedildi.

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