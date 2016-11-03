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03.11.2016 - 15:25 | | RİZE (AA)

Karaman'dan oyuncularına uyarılar

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, çalışmayı sık sık durdurarak futbolculara hataları nedeniyle uyarılarda bulundu.

Karaman'dan oyuncularına uyarılar
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Karaman, çalışmayı sık sık durdurarak futbolculara hataları nedeniyle uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, son bölümde yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Yeşil-mavili ekipte kaleciler, takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü Ahmet Ziya Yüce yönetiminde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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