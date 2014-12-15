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15.12.2014 - 12:32 | | İHA

Karaman'dan Rize taraftarına mesaj var

Çaykur Rizespor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Hikmet Karaman, “Bana süre verin. İstenilen, arzulanan takımı oluşturacağım” dedi.

Karaman'dan Rize taraftarına mesaj var
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Çaykur Rizespor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Hikmet Karaman, Karadeniz insanının inatçı ve kaybetmeyi sevmediğini söyleyerek, “Bunun için bana süre verin. İstenilen, arzulanan takımı oluşturacağım” dedi.

Taraftardan çok sayıda mesaj alarak Rize'de çalışmaya geldiğini belirten tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, "Rize şehri ve Rizespor taraftarı burada olmamı istedi diye göreve geldim. Daha önce iki kez Rize’de çalıştım. O günlerden bu günlere kadar bağımız hiç kopmadı. Düğün, cenaze, toplantılar hep bir araya geldik. Rize taraftarını iyi tanıyorum. Benim burada olmamla yeniden bir heyecan olacağına inanıyorum. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Taraftarı stada çekmek bizden geçiyor. Eğer ekibimiz tempolu, hırslı, asla kaybetmeyi istemeyen bir takım görüntüsü çizerse bu taraftar maça gelir. Çünkü Karadeniz insanı inatçı, kaybetmeyi sevmiyor ve sahada mücadele bekliyor. Kazanma ruhunu ortaya koyan bir takım istiyorlar. Biz bunları ortaya koyup taraftar sayısını artırmak istiyoruz. Sadece Rize il merkezi değil, ilçeler ve komşu illerden de taraftarların maçlarımızı izlemeye gelmelerini sağlamalıyız. Bunun için bana süre verin. İstenilen, arzulanan takımı oluşturacağım. Takımı tanıyalım, çalışalım, geliştirelim. Geçmişte bunları birçok takımda yaptık” diye konuştuk.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasının son maçında Çaykur Rizespor bu akşam Karadeniz derbisinde komşu il takımı Trabzonspor’un konuğu olacak. Dün yapılan son antrenmanda Hikmet Karaman takımın başında antrenmana katılırken, bu akşam takımının başında sahada olacak.

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