Karaman'dan transfer açıklaması

SPOR Toto Süper Lig'de topladığı 24 puanla tarihinin en iyi 2'nci ilk yarısını yaşayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, katkı sağlayacak futbolcular alacaklarını söyledi.

Hikmet Karaman, geride ligde kalma mücadelesi verilen 2 yıl düşünüldüğünde topladıkları puanların oldukça önemli olduğuna işaret etti. Gelişme kaydettiğini vurgulayan Hikmet Karaman, şöyle dedi:

"Hatalarımız olabilir. Takımı oturtmada, bir sistemi yakalamada ve iyi bir takım olma yolunda küçükte olsa gelişme görüyoruz. Yaptığımız her çalışma gelişmenin bir parçasıdır. Bu yolda devam edersek bir kaç sene Süper Lig'de oynayıp küme düşen, 4-5 yıl lige çıkmaya uğraşan bir takım değil, ligin kalıcısı olup ligi iyi bir yerde bitiren takımı oluruz. Ama küme düşme tehlike bölgesinden uzak bir sistem takımı olma yolunda ilerliyoruz."

"TRANSFERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ"

Devre arası kampında eksik bölgelere takviye yaparak hazırlanacaklarını belirten Hikmet Karaman, eksik bölgeleri olduuğunu belirtirken şunları söyledi:

"Mutlaka süratle transfer değil, doğru transfer yapmak zorundayız. Yanlış yapmamak zorundayız. Planlarımızı çok iyi yapıp gerçekleştirmeliyiz. Bunu da yönetimimizle konuşuyoruz ve halledeceğimiz konuların başında geliyor. Gücümüze güç katacağız. Devre arasında en az 2 oyuncu transfer edeceğiz. Bunu 3'e, hatta 4'e çıkarmak istiyorum. Transferle birlikte 18'e almadığım oyuncuların gitmesi de bir hak. Bu onlar için de bir hak."

Takımı geliştirmek için daha iyi oyuncu almak zorunda olduklarını ifade eden Hikmet Karaman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir takımı takıma katkı yapacak oyuncuyu alarak geliştirirsin. Yabancı oyuncular konusunda birçok eleştirileri olduğunu biliyorum. Bu yüzden gerçekçi olmalıyız. Çünkü eleştirilerin hepsi doğru. Hepsine hak veriyorum. Yabancıyı aldığın zaman ya oynayacak, ya da kulübeden oyuna girdiği zaman takıma katkı yapacak. Elbette bunun bekleme ve uyum süresi var. Ancak olmuyorsa da zarardan döneceksin. Sonra da teknik heyet ve yönetim olarak bir daha transferi yanlış yapmayacaksın. Bizde bunun için çalışıyoruz. Transferde hata yapma lüksümüz yok. Devre arasında takıma katkı sağlayacak oyuncular alacağız."

"11 AYRI DİLİ KONUŞAN FUTBOLCU VAR"

Kadrolarında 11 ayrı dili konuşan oyuncu olduğunu hatırlatırken takımında sezon başında uyum sorunu yaşandığına dikkat çeken Hikmet

Karaman, açıklamasını şöyle tamamladı: "11 ayrı dili konuşan, ayrı kültürü yaşayan oyuncu grubunu bir yere adapte etmek, kolay değil. Tusznyski'de buna bir örnek. Başakşehir maçında görev verdim ve galibiyet golünü attı. Kweuke ile Tusznyski arasında çok fark var. Dolayısıyla oyun sistemimizi değiştirdik. Ona göre oynadık. O da oyunu ile alkışı hak etti. Ama gelişimi ve takıma uyum sağlaması gereken daha çok nokta var."