Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Karaman’dan yakın takip!
30.11.2019 - 08:00 |

Karaman’dan yakın takip!

Ligde yarın Galatasaray ile oynayacak olan Trabzonspor hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Karaman, forma bekleyen Ekuban’ın son durumunu gözlemlemeye devam ediyor

Karaman’dan yakın takip!
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmayan ve genç kadro ile çıktığı son maçta Getafe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın Galatasaray ile oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Abdulkadir Ömür katılmazken, Novak ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda bordo-mavililer, iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta Getafe maçında forma giyen isimler yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular çift kale maç oynadı.

Futbolcuların durumunu yakından gözleyen Karaman, özellikle Caleb Ekuban’ın idman performansını mercek altına aldı. Uzun zamandır takım arkadaşlarını zorlu maratonda yalnız bırakan Ekuban, Galatasaray maçı ile müthiş bir geri dönüş yapmak isterken, tecrübeli çalıştırıcı ise oyuncusunun tam anlamıyla hazır olduğundan emin olmak istiyor. Karaman’ın maç gününe kadar Ekuban’ın durumunu değerlendireceği ve ikna olması halinde bordo-mavili futbolcuya şans vereceği öğrenildi.

Mali genel kurul bugün
Bordo-mavili takımda mali genel kurul bugün yapılacak. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, yıllık olağan mali genel kurula 9 bin 846 üyenin katılma hakkı bulunduğunu bildirdi. Sağıroğlu, genel kurulun saat 10.00’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Hamza Hamzaoğlu: "Bugünkü maç bizim takımımıza yakışmadı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!
    Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!
  2. Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!
    Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!
  3. Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık
    Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık
  4. Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!
    Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!
  5. Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’
    Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

Galatasaray'da Lemina ve Linnes Trabzonspor’a yetişmiyorlar

Galatasaray'da Lemina ve Linnes Trabzonspor’a yetişmiyorlar

Beşiktaş’a TFF’den ret

Beşiktaş’a TFF’den ret

Fuat Çapa: "Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk"

Fuat Çapa: "Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk"

Sıradaki Haber