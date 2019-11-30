Karaman’dan yakın takip!

UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmayan ve genç kadro ile çıktığı son maçta Getafe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın Galatasaray ile oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Abdulkadir Ömür katılmazken, Novak ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda bordo-mavililer, iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta Getafe maçında forma giyen isimler yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular çift kale maç oynadı.



Futbolcuların durumunu yakından gözleyen Karaman, özellikle Caleb Ekuban’ın idman performansını mercek altına aldı. Uzun zamandır takım arkadaşlarını zorlu maratonda yalnız bırakan Ekuban, Galatasaray maçı ile müthiş bir geri dönüş yapmak isterken, tecrübeli çalıştırıcı ise oyuncusunun tam anlamıyla hazır olduğundan emin olmak istiyor. Karaman’ın maç gününe kadar Ekuban’ın durumunu değerlendireceği ve ikna olması halinde bordo-mavili futbolcuya şans vereceği öğrenildi.

Mali genel kurul bugün

Bordo-mavili takımda mali genel kurul bugün yapılacak. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, yıllık olağan mali genel kurula 9 bin 846 üyenin katılma hakkı bulunduğunu bildirdi. Sağıroğlu, genel kurulun saat 10.00’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtti.