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21.10.2019 - 08:00 |

Karaman’ın formülü

Trabzonspor’da göreve geldiği gün ‘Başarı için sevgi ve samimiyet şart’ diyen teknik direktör Ünal Karaman, yakaladığı çıkışla hem yönetimden hem taraftardan büyük alkış aldı

Karaman’ın formülü
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Süper Lig’de topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek rakamına ulaşan Trabzonspor’da başarıda en büyük payı teknik direktör Ünal Karaman aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı bordo-mavili takımı çalıştırmaya başladığı ilk günden itibaren sürekli üzerine koymayı başardı. Trabzonspor’da teknik direktör olarak 1 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan ve yaptığı açıklamada ‘Ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım’ diyen Ünal Karaman oynattığı futbol ve alınan başarılı sonuçlarla büyük alkış aldı.Süper Lig’de topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek rakamına ulaşan Trabzonspor’da başarıda en büyük payı teknik direktör Ünal Karaman aldı. Tecrübeli çalıştırıcı bordo-mavili takımı çalıştırmaya başladığı ilk günden itibaren sürekli üzerine koymayı başardı. Trabzonspor’da teknik direktör olarak 1 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan ve yaptığı açıklamada ‘Ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım’ diyen Ünal Karaman oynattığı futbol ve alınan başarılı sonuçlarla büyük alkış aldı.

Avrupa bileti 2018-19 sezonunda Trabzonspor’u uzun bir aradan sonra UEFA Avrupa Ligi’ne taşıyan, bu sezon da ligde zirve yarışının iddialı takımları arasında bulunan Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, göreve geldiği ilk sezonda takımı yukarılara taşıyacak formülünüz var mı? sorusuna, ‘Bir tek şart, katıksız sevgi ve samimiyet. Kendi formülü kendi içerisinde çıkarmış olacağız. Zaman içerisinde işleyişi göreceksiniz yanıtını’ vermişti. Karaman, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada da takımdaki tüm futbolcuların aidiyetinin yüksek olduğunu ve samimiyetle mücadele ettiğinin altını çizdi.

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