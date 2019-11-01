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01.11.2019 - 08:00 |

Karaman’ın gözü yolda

Zirveyi hedefleyen Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman eksiklerin dönmesini bekliyor. Milli aradan sonra Caleb Ekuban başta olmak üzere sakatların iyileşmesiyle ideale yakın kadronun yeniden sahada olması hedefleniyor

Karaman’ın gözü yolda
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CELAL UMUT EREN

Trabzonspor, Süper Lig’de zirveye odaklanmışken bir yandan da sakatların yolunu gözlüyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, ideal kadrosundan uzak olmasına rağmen ligde yakaladıkları tempoyu olumlu karışılıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, esas olarak milli takım haftasından sonrasını bekliyor. Başta Caleb Ekuban olmak üzere sakatların yavaş yavaş takıma dönmesini uman Karaman, Abdülkadir Ömür hariç tam kadroyla çalışmayı hedefliyor.

Onazi bekleyişi
Ünal Karaman, bilhassa Ekuban’ın dönüşünü önemsiyor. Ganalı yıldızı hücumun her yerinde ‘joker’ olarak kullanan bordo-mavili teknik adam, bu nedenle sabırsızlıkla sağlık raporlarını ve müjdeli haberi bekliyor.

Şu anda Nwakaeme ve Sosa’yı dinlediremeyen Ünal Karaman, özellikle Ekuban’ın dönüşüyle bu şansa da sahip olacak. Ayrıca Abdülkadir Parmak ve Onazi’nin de iyileşmesiyle orta sahada alternatif sayısını artırmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, Obi Mikel’in tamamen sağlığına kavuşmasını ön görüyor. Abdülkadir Ömür’ü şu sıralar tamamen plan dışında bırakan Ünal Karaman, en az sakatlıkla yoluna devam etmek istiyor.

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