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14.02.2016 - 16:36 |

Karaman'ın isyanı: Oradan kaleye mi vurulur!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kaçan gollere isyan etti...

Karaman'ın isyanı: Oradan kaleye mi vurulur!
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman galibiyet dolayısıyla Medicana Sivasspor'u tebrik etti.

Ev sahibi ekibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun inisiyatifini ele aldıklarını belirten Karaman, çok net pozisyonlarda yanlış tercihler nedeniyle golü bulamadıklarını belirtti.

Skorda takımın isminin yazdığını, futbolcuların isminin yazmadığını dile getiren Karaman, "Futbolcularımız açısından dikkate alınıp, üzerinde tartışılması gereken bir konu. Girdiğimiz net pozisyonlarda daha kolektif olmak zorundayız ama bunu yapmadık. Bunu yapmamanın cezasını da çok ağır bir mağlubiyetle ödedik" şeklinde konuştu.

Karaman, şöyle devam etti: "1-1'den sonra, oyuncunun ismini verip maçı ona yüklemek istemiyorum ama mutlaka konuşacağız. O kadar net pozisyon, 3 kişi boş. Hem de 3 tane. Maç 2-1'e, 3-1'e gider. Bazı yerde pas vereceksin bazı yerde şut atacaksın ama oyuncular çok skorer olmak istiyor. Öyle olunca da cezayı yiyoruz. Çıkar, gol. Üç kişi boş. Çıkar, boş kaleye gol atacak. Oradan kaleye mi vurulur. Bir tane değil, 2-3 tane."

Hakemlerin performansı sorulan Karaman, oyuncular, teknik direktörler gibi hakemlerin de hata yapabildiğini ancak birileri bilerek hata yapıyorsa mutlaka bunun cezasını çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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