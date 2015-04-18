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18.04.2015 - 14:41 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, DHA

Karaman'ın tek düşüncesi 3 puan

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde kalan haftaların üst düzeyde maçlara sahne olacağını belirterek, avantaj elde etmek için İstanbul Başakşehir maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Karaman'ın tek düşüncesi 3 puan
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Karaman, bu sezon lige verilen her aradan sonra kötü bir başlangıçlar yaptıklarını hatırlattı, bu gidişe İstanbul Başakşehir maçında son vermek istediklerini söyledi. Karaman, "Şimdi geleceğe bakıyoruz. Alacağımız bir galibiyetle birlikte çıkışa geçmek zorundayız. Bunun için de Başakşehir maçını kazanmalıyız. İki taraf açısından da zor ama keyifli bir mücadele olacak. Kazanmak istiyoruz, aslında buna mecburuz. Bu bilinçle sahaya çıkarak maçı kazanacağız" dedi.

Ligde kalan haftaların üst düzeyde maçlara sahne olacağını ifade eden Karaman, "Artık her takım teknik olarak ne kadar üst düzeyde olursa olsun, sahada canla başla mücadele etmek zorunda. Bunu bizde en üst düzeyde yapmak zorundayız. Aksi halde başarılı olamayız. Futbolcularımız varını yoğunu ortaya koymalı. 90 dakika boyunca canla başla mücadele etmeli. Bu mücadeleyi gösterecek güce sahibiz" diye konuştu.

KADRODA İKİ EKSİK

Çaykur Rizespor'da İstanbul Başakşehir maçı öncesi rahatsızlığı bulunan Deniz Kadah ile sakatlığı bulunan Tevfik kadroda yer almadı.

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