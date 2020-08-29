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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza
29.08.2020 - 10:43 | | ANKARA (AA)

Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası aldı.

Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza
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İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun kulübüne haber vermeden İspanya'ya gittiği ve seyahat dönüşünde karantinaya girmeden lig maçında oynadığı belirtildi. Bolingoli'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan protokollere aykırı davrandığı için 3 maç men cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Aberdeen'de forma giyen 8 futbolcuya da izolasyon kurallarını ihlal ederek gece kulübüne gittikleri gerekçesiyle ertelemeli 3'er maç ceza verildiği, 28 Şubat 2021'e kadar kural ihlali yapmamaları halinde cezanın iptal edileceği aktarıldı.

Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza

Maç özeti | Galatasaray-İstanbulspor: 1-0
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