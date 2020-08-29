Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun kulübüne haber vermeden İspanya'ya gittiği ve seyahat dönüşünde karantinaya girmeden lig maçında oynadığı belirtildi. Bolingoli'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan protokollere aykırı davrandığı için 3 maç men cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Aberdeen'de forma giyen 8 futbolcuya da izolasyon kurallarını ihlal ederek gece kulübüne gittikleri gerekçesiyle ertelemeli 3'er maç ceza verildiği, 28 Şubat 2021'e kadar kural ihlali yapmamaları halinde cezanın iptal edileceği aktarıldı.