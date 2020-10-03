03.10.2020 - 23:06 | | AA
Karayolları - Fenerbahçe Opet: 0-3
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, İlknur Çakar
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ezgi Kezban Kara, Burcu Tutku Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Baskır, Lila Şengün, Cansu Çetin, Ceren Kestirengöz)
Setler: 21-25, 15-25, 22-25
Süre: 80 dakika (27, 23, 30)