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03.10.2020 - 23:06 | | AA

Karayolları - Fenerbahçe Opet: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Karayolları - Fenerbahçe Opet: 0-3
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Başkent 

Hakemler: Bilal Çağlar, İlknur Çakar 

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ezgi Kezban Kara, Burcu Tutku Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan) 

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Baskır, Lila Şengün, Cansu Çetin, Ceren Kestirengöz) 

Setler: 21-25, 15-25, 22-25 

Süre: 80 dakika (27, 23, 30)

Karayolları - Fenerbahçe Opet: 0-3

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