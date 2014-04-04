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04.04.2014 - 16:56 |

Kardemir Karabükspor kafilesi Rize'ye gitti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kardemir Karabükspor, Rize'ye hareket etti.

Kardemir Karabükspor kafilesi Rize'ye gitti
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İdari Menajer Tarık Yurttaş başkanlığında Ankara'ya hareket eden kafileye, kart cezalısı İlhan Parlak ve Musa Çağıran ile sakatlığı bulunan Hakan Özmert dahil edilmedi.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda şu futbolculara yer verdi:

Waterman, Erdem Özgenç, Mabiala, Murat Akça, İshak Doğan, Furkan Özçal, Sow, Ahmet İlhan Özek, Eneramo, Hamroun, Yiğit İncedemir, Erkan Kaş, Jones, Beykan Şimşek, Onur Cenik , Uğur Uçar, Bora Körk. Emre Özkan.

Ankara'dan havayolu ile Trabzon'a geçecek kafile, buradan karayolu ile Rize'ye geçerek kalacağı otelde kampa girecek.

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