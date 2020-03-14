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14.03.2020 - 17:22 | | İSTANBUL (AA)

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü

Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken Kardemir Karabükspor'un TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü

Son dönemde ekonomik sorunlar yaşayan Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta mücadele eden kırmızı-mavili ekibin, ödenemeyen futbolcu borçlarından dolayı 3 puanı silindi. Oynadığı 27 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 yenilgi yaşayan Karabük temsilcisi, 28. haftaya 6 puanla son sırada girdi.

Ligde 7 müsabakası kalan Kardemir Karabükspor'un, 28. haftada Eyüpspor'un Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükendi. Eyüpspor 29 puanla 14. sıraya yükselirken, Etimesgut Belediyespor 28 puanla 15. sıraya geriledi. Ligde 6 puanı bulunan Karabük temsilcisi, kalan 7 maçını da kazanması durumunda 27 puana ulaşabilecek.

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lige düştü

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