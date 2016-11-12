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12.11.2016 - 02:30 |

‘Kardeşimizi bile tanımayız’

Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, “Önümüzde Türkiye ve sonrasında da Finlandiya maçları var. İkisinden puanlar alabilirsek, Türkiye kadar şansımız olabilir” dedi.

‘Kardeşimizi bile tanımayız’
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Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, “Önümüzde Türkiye ve sonrasında da Finlandiya maçları var. İkisinden puanlar alabilirsek, Türkiye kadar şansımız olabilir” dedi.

Kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Bunjaki, Türkiye’de forma giyen oyuncularından Türk Milli Takımı hakkında bilgiler aldığını söyledi. Kosova’nın teknik patronu, bu bilgilerden faydalanarak Türkiye’yi çok iyi analiz ettiklerini belirtti. Bunjaki, bu analizler doğrultusunda hazırladıkları planlarını uygulayabilirlerse, sahadan iyi bir sonuçla ayrılabileceklerini vurguladı.

Basın mensuplarının, “Arda yeniden milli takımına çağrıldı, bu oyuncuya özel bir önlem alacak mısınız?” sorusunu Bunjaki, şu yanıtı verdi:

“Arda için özel bir önlem almayacağız. Bütün futbolcular bizim için aynı... İki ülke olarak iyi ilişkilerimiz var. Ancak sahaya çıktığımızda karşımızda kim olursa olsun, kazanmak için oynayacağız. Sahada kendi kardeşimizi bile tanımayız.”

Kosova Milli Takımı, bugünkü maçın oynanacağı Antalya Stadı’nda son çalışmasını yaptı. Bir grup taraftar, Kosovalı futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

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