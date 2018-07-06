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06.07.2018 - 08:45 |

"Karım doğursun maçı kaçıramam"

İsveçli oyuncu Granqvist, İngiltere maçı öncesi yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtı. Eşi doğum yapacak olan Granqvist, "Gitmiyorum. Karım çok güçlü bir insan ve buraya gelmeden önce bunu biliyorduk. Şimdiye kadar bir sorun olmadı. Hızlı bir şekilde gidip, dönebileceğim bir yol değil. Her ne olursa olsun çeyrek finali kaçıramam" dedi.

"Karım doğursun maçı kaçıramam"
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İngiltere-İsveç maçı öncesi yaşanan iki ilginç olay finallerin en çok tartışılan konularından biri oldu.

İngiliz Fabian Delph eşinin doğum yapacağı haberini alınca Rusya'dan, İngiltere'ye döndü. Karısı doğum yaptıktan sonra da tekrar takıma katıldı. İsveçli Andreas Granqvist ise yarınki rakibinden çok daha farklı bir tavır ortaya koydu.

Granqvist, "Gitmiyorum. Karım çok güçlü bir insan ve buraya gelmeden önce bunu biliyorduk. Şimdiye kadar bir sorun olmadı. Hızlı bir şekilde gidip, dönebileceğim bir yol değil. Her ne olursa olsun çeyrek finali kaçıramam" dedi.

(Akşam)

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