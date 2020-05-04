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04.05.2020 - 15:35 |

Karius'un ardından Boateng de Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Alman kaleci Lorius Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kevin Prince Boateng'in maaliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile yollarını ayırması bekleniyor.

Karius'un ardından Boateng de Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Alman kaleci Lorius Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle kadrolarında revizyona gitmesi beklenen takımların başında gelen Siyah Beyazlılar'da ayrılıklar peş peşe gelebilir.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Kevin Prince Boateng'in maaliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile yollarını ayırabilir. Boateng'in sözleşmesinde, 10 maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi bulunuyordu.

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