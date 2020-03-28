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28.03.2020 - 07:00 |

Karius'un yeni rotas Berlin

Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, Almanya’ya dönüş hazırlıkları yapıyor. Hertha Berlin’in Liverpool’la temasa geçtiği ortaya çıktı.

CELAL UMUT EREN

Beşiktaş’ta kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Loris Karius, Almanya’ya dönüş hazırlıkları yapıyor. Bundesliga temsilcisi Hertha Berlin, deneyimli kaleciyi resmen transfer listesine aldı. Alman ekibinin, Karius’un yanı sıra Liverpool’la da temasa geçtiği ortaya çıktı. Hertha Berlin’in, İngiliz ekibine 4 milyon euroluk teklif yapacağı aktarıldı.

Sophia Thomalla faktörü
Karius’u bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün en büyük kozu deneyimli kalecinin kız arkadaşı olacak. Sophia Thomalla’nın Berlin’de yaşadığı ve Karius’la beraber ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. Transferle ilgili Sport1’e konuşan H.Berlin Sportif Direktörü Preetz, yaz döneminde girişimde bulunacaklarını bildirdi.

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Kariusun yeni rotas Berlin

Kariusun yeni rotas Berlin

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