Karius'un yeni rotas Berlin

CELAL UMUT EREN



Beşiktaş’ta kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Loris Karius, Almanya’ya dönüş hazırlıkları yapıyor. Bundesliga temsilcisi Hertha Berlin, deneyimli kaleciyi resmen transfer listesine aldı. Alman ekibinin, Karius’un yanı sıra Liverpool’la da temasa geçtiği ortaya çıktı. Hertha Berlin’in, İngiliz ekibine 4 milyon euroluk teklif yapacağı aktarıldı.

Sophia Thomalla faktörü

Karius’u bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün en büyük kozu deneyimli kalecinin kız arkadaşı olacak. Sophia Thomalla’nın Berlin’de yaşadığı ve Karius’la beraber ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. Transferle ilgili Sport1’e konuşan H.Berlin Sportif Direktörü Preetz, yaz döneminde girişimde bulunacaklarını bildirdi.



