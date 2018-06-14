Karnaval zamanı

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak. Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Moskova’daki Luzhniki Stadı’ndaki açılış maçında Rusya ile Suudi Arabistan saat 18.00’de karşılaşacak.

2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında bugün yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova’da oynanacak finalle sona erecek.64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak. Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek

Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanacak Rusya - Suudi Arabistan A Grubu karşılaşması saat 18.00’de başlayacak. Açılış maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana’nın yardımcılıklarını Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Brezilyalı hakem Sandro Ricci ise 4. hakem olarak görev alacak.Nestor Pitana, 1970 ve 1978’de iki Dünya Kupası’nda yer alan Norberto Coerezza’dan sonra bu şampiyonada iki kez görev alacak ikinci Arjantinli hakem olacak. İlk uluslararası maçını 2010’da yöneten Pitana, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa-Almanya karşılaşmasında da düdük çalmıştı.

A Grubu’nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg’daki Ekaterinburg Arena’da karşılaşacak.

Robbie Williams

Turnuva öncesi gerçekleştirilecek açılış seremonisinde, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams performansını sergileyecek. Karşılaşmadan yarım saat önce başlayacak seremonide, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo ile Rusya’nın genç sopranolarından Aida Garifullina da yer alacak.

25 yıl sonra ilk kez

Rusya ile Suudi Arabistan, 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993’te oldu. 6 Kasım’da Suudi Arabistan’ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.

Löw, Pozzo’yu yakalayacak mı!

Futbolda Dünya Kupası şampiyonluğunu iki kez yaşayan tek teknik direktör İtalyan Vittorio Pozzo oldu. Pozzo’nun çalıştırdığı İtalya, 1934’te İtalya’da düzenlenen şampiyonada ve 1938’de Fransa’daki turnuvada üst üste iki kez şampiyonluğa ulaştı. Pozzo’dan sonra organizasyon tarihinde bu sevinci iki kez yaşayan başka bir teknik adam çıkmadı. Son Dünya Kupası’nda Almanya’yı şampiyonluğa ulaştıran Joachim Löw, 2018 Rusya’da da aynı başarıyı tekrarlaması halinde Pozzo’nun rekoruna ortak olacak.

Brezilya lider



Uruguay’da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına toplam 79 ülke katıldı. Dünya kupalarında 104 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 70’ini kazanan Brezilya, genel klasmanda 227 puanla lider konumda. Kupalarda 106 maç yapan takipçisi Almanya ise 218 puana sahip. Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip olan İtalya da üçüncü sırada yer aldı.

Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 34. sırada bulunuyor.

Dünya Kupası’nı koalisyon kazandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen FIFA Kongresi’nde 2026 Dünya Kupası’nın ev sahibi açıklandı. ABD, Kanada ve Meksika’dan oluşan üçlü konsorsiyumun ortaklığı Fas ile girdiği yarışı kazandı. FIFA’ya bağlı federasyonların oy kullandığı kongrede üçlü ortaklık 65’e karşı 134 ile turnuvayı düzenlemeye hak kazandı. 2022 Katar’ın ardından gelecek organizasyon bir çok yeniliğe sahne olacak. Bugüne kadar 32 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilirken, ilk defa 48 ülke katılacak ve toplamda 80 maç oynanacak. ABD’nin ev sahipliğinde 60, diğer iki ülkede de 10’ar maç oynanması planlanıyor.