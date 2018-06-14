Karnaval zamanı
Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası bugün strat alacak, sporseverler bir ay boyunca futbola doyacak.
64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak. Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Moskova’daki Luzhniki Stadı’ndaki açılış maçında Rusya ile Suudi Arabistan saat 18.00’de karşılaşacak.
2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında bugün yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova’da oynanacak finalle sona erecek.64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak. Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek
Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanacak Rusya - Suudi Arabistan A Grubu karşılaşması saat 18.00’de başlayacak. Açılış maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana’nın yardımcılıklarını Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Brezilyalı hakem Sandro Ricci ise 4. hakem olarak görev alacak.Nestor Pitana, 1970 ve 1978’de iki Dünya Kupası’nda yer alan Norberto Coerezza’dan sonra bu şampiyonada iki kez görev alacak ikinci Arjantinli hakem olacak. İlk uluslararası maçını 2010’da yöneten Pitana, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa-Almanya karşılaşmasında da düdük çalmıştı.
A Grubu’nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg’daki Ekaterinburg Arena’da karşılaşacak.
Robbie Williams
Turnuva öncesi gerçekleştirilecek açılış seremonisinde, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams performansını sergileyecek. Karşılaşmadan yarım saat önce başlayacak seremonide, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo ile Rusya’nın genç sopranolarından Aida Garifullina da yer alacak.
25 yıl sonra ilk kez
Rusya ile Suudi Arabistan, 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993’te oldu. 6 Kasım’da Suudi Arabistan’ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.
Brezilya lider