'Karşıyaka bir sevda'

Sezon başında antrenörlüğe Ufuk Sarıca'yı getiren ve kadrosunu da baştan aşağı yenileyerek ING Basketbol Süper Ligi'yle FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda harikalar yaratan Pınar Karşıyaka'nın Genel Menajer'i Selim Çınar, Milliyet Ege Spor Servisi'nin konuğu oldu. Spor Müdürümüz Mehmet Demirtaş'a samimi açıklamalarda bulunan Çınar, "Beni ben yapan sıfatların hepsine, Karşıyaka’da sahip oldum. O yüzden Karşıyaka benim için her zaman özel bir yer" diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü'ndeki maceranız nasıl başladı?

Karşıyaka Spor Kulübü bünyesinde 19. sezonumu geçiriyorum. 2001 yılının ağustos ayında Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde öğrenci iken fanatik bir Karşıyakalı olarak sık sık maçlara giderdim. O zamanlar federasyonun istatistik hizmetleri şimdi ki gibi değildi. O sezon Karşıyaka’nın başantrenörü Mete Babaoğlu ile tanıştım ve maceram o anda başladı. İstedikleri tüm işleri yapacağımı söyledim. Örneğin maçlarda anons yapacak birisini arıyorlardı, "Ben yaparım" diyerek o işe de atıldım. Yaptığım her işten keyif almak için uğraştım ve güzel anılar biriktirdim. Örneğin o dönemler federasyon anons için bir metni göndermiyordu. Bir müsabaka sırasında, hakem yanıma gelerek seyircileri sakinliğe davet edecek bir anons yapmamı istedi. Ben de ne anonsu yapacağımı bilmiyordum. Salonun duvarında yazan 'Spor Dostluk Kardeşlik ve Barıştır' yazısını gördüm ve anonsu bu şekilde yaptım. Geriye dönüp baktığımda güzel anılar biriktirdiğimi görüyorum. Ayrıca gönüllü istatistikçi olarak geldiğim kulüpte birkaç yıl sonra tercümanlık görevini üstlendim. Ardından yabancı oyuncuların menajerliğini, takım menajerliğini ve idari menajerlik görevlerini de üstlendim. 2013 senesinde de genel menajer oldum. Yıllar hem beni hem de Karşıyaka’yı çok başka noktalara taşıdı. Büyüklerden öğrendiğim bir şey vardı. Yaptığın iş ne olursa olsun sahiplenmek. Ben de Karşıyaka Kulübü’nde ne iş yaptıysam, hepsini sahiplenerek yaptım. Kulüpte zaman zaman dalgalanmalar elbette ki yaşandı. Yaşar Holding'in basketbola olan yaklaşımı ve eğilimi değiştikçe, şube de buna paralel olarak değişti ve gelişti. Dalgalanmalara rağmen hiçbir zaman yaptığım işi bırakıp gitmeyi düşünmedim. O süreçleri de yönetmek ayrı bir çaba gerektirdiği gibi, bambaşka tecrübeleri de beraberinde getirdi. Biz zor dönemleri geride bıraktık. Ben öğrenci olarak girdiğim bu kulübün içerisinde okulumdan mezun oldum, burada askerlik görevimi yaptım, buradayken evlendim, burada baba oldum. Beni ben yapan sıfatların hepsine Karşıyaka’da sahip oldum. O yüzden Karşıyaka benim için her zaman bir kulüpten fazlasıdır.

Turgay Büyükkarcı’nın basketbola diğer branşlardan daha fazla ilgi gösterdiği söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Turgay Büyükkarcı, kulübün her dalına el atarak tüm branşları düzeltme gayesinde. Bunun için çıktığı yolda, kimi zaman birlikte oldukları ile gerek fikir gerekse de yol ayrılıkları yaşadı ancak o, Karşıyaka hayallerinden vazgeçmedi. Karşıyaka için büyük riskleri göze aldı. Basketbolu, futbolu, voleybolu kısacası her spor branşını ayrı seviyor ve hepsiyle tek tek ilgileniyor. Eğer ki Karşıyaka gibi basketbol kültürüne sahip bir kulüpseniz, elinizdeki değer ile ilerlemeye çalışmak şüphesiz doğru bir iş olur. Turgay Başkan da bu yoldan ilerleyerek kulübün tamamını kalkındırmaya çalışıyor. Kulübün içinde ilk bulunduğum zamandan bu zamana kadar başkanlar genellikle önce basketbol şubesinin başında olup daha sonra kulüp başkanlığına gelmiştir. Dolayısıyla kulüp başkanı olan kişilerin sizin sorduğunuz gibi basketbol odaklı olmaları çok da sürpriz değil. Turgay Başkan da basketbola ilgisi olan birisi. Gerçekçi olmak gerekirse futbolda 3. Lig, kadın voleybolda 2. Lig’deyiz ve altyapı patentli sporcularla mücadele etmeye çalışıyoruz. Basketbol ise Karşıyaka adına marka değerine sahip. Eğer biz basketbolu parlatırsak ve beraberinde başarıyı yakalayabilirsek kulüp faydasına olabilecek daha fazla insanı etrafımızda toplamak şüphesiz daha kolay olacaktır. İnsanları topladıktan sonra da kulübün tamamına kalkındırmak elbette ki daha kolay olacaktır. Yani basketboldaki başarılar diğer branşlara da etki edecektir. Kabul etmeliyiz ki, Karşıyaka basketbol kültürüne sahip bir yer ve basketbol sayesinde kulübümüzün yol alacağını düşünüyorum.

Ufuk Sarıca ile çok iyi bir grafik yakaladınız. Sezon başında bu başarıyı bekliyor muydunuz?

Ufuk Sarıca, hangi takımın başında olursa olsun, başarı beklentisi hep en üst seviyede olur. Türk basketbolu için çok değerli bir isim. Biz de elbette Ufuk Sarıca'nın gelişiyle birlikte yükseliş yaşayarak takımımızın başarılı olacağını düşünüyorduk. Ancak yeni kurulmuş bir ekip olduğumuz için bu kadar kısa sürede kaynaşmayı ve başarı'yı yakalamak, o heyecanları tekrar yaşatmak elbette ayrıca mutluluk verici. Ufuk Sarıca’nın varlığı tabii ki birtakım beklentileri de beraberinde getirdi. Hal böyle olunca taraftarımız şampiyonluk heyecanını yeniden yaşamak istediler. Neticede Ufuk Sarıca, kısa zamanda takımı çok iyi bir yere taşımayı başardı. Bu sezon elde edilen başarıların yanı sıra maç bittikten sonra yaşanan sevinç bile çok başka. Çok maçlar, çok hocalar, çok sporcular gördüm. Takımımız her dönem ayrı güzellikte bir hava yakaladı. Fakat bu zamana kadar böyle bir aile ortamına rastlamadım diyebilirim. Burada her oyuncu birbiriyle senelerdir tanışıyormuş gibi bir samimiyeti çok kısa sürede yakaladı. Saha dışı yakalanan bu güzel ortam sahaya da yansıyor ve beraberinde başarı geliyor. Yaşanan bu duygular başka bir şey. Umarım Ufuk Hoca’yla kazandığımız bu zaferlerin devamı ve yenileri gelecektir. Başarının sinyallerini sezon başlamadan hissetmiştik. İmzayı atan oyuncular birbirlerine mesaj ve yorumlar yazarak daha sezona başlamadan motivasyonu yukarı taşıdılar. Burada değişik bir sinerji yakaladılar. Az önce de ifade ettiğim gibi bu kadar kısa süre içerisinde bu seviyeye gelebilmek mutluluk verici. Umarım devamı da gelecektir.

Altyapı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Altyapımız her geçen gün iyileşiyor. Kamp dönemlerinde daha önce denemediğimiz farklı bir formata sahip çalışmalar yapmaya başladık. Normalde yaptığımız bu kamp, kulüp dışından kişiler tarafından yapılır. Fakat bu sezon altyapımız kendi kampını kendisi yaptı. Kuşadası’nda 110 kişilik bir kamp düzenlendi. Bu kampta diyetisyenler ve psikologlar sporcularımızla birebir ilgilendiler. İyi birey, doğru birey, sağlıklı bireyin nasıl olması gerektiği hakkında panellerde bilgiler aktardılar. Şu an altyapımız, Emrah Akman önderliğinde umut verici ve güzel işlere imza atıyor. Tabi ki her branşta olduğu gibi basketbolda da tesis başarıyı doğrudan etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. Yeterli tesislerin sağlanması halinde altyapımızın daha çok gelişerek daha büyük başarılar elde edeceğini düşünüyorum. Altyapımızda parlayan oyuncularımız konusunda planlar yaptık. Altyapıdan çıkan oyuncularımızın genç yaşı dolmadan onları takımımıza veya ülkemize kazandırmak istiyorduk. Ancak çıkan her oyuncuya kontrat sunma fırsatımız bulunmuyordu. Biz de sezon içerisinde kulüplerle görüşme yaparak pilot takım bulmak adına arayışa girdik. Karşıyaka Belediyespor da bu çağrımızı duyarak taleplerini iletti. Yapılan görüşmeler sonucunda proje hayata geçirildi. Biz Karşıyaka Belediyespor’da oynayan oyuncularımızın orada nasıl bir performans sergilediklerini takip ediyoruz. Arkadaşlarımız her maçın ardından raporluyor biz de değerlendiriyoruz. Şu anda da bu çalışmamız iyi gidiyor. Lige verilen Milli Takım arasında, Milli Takımlara giden oyunculardan doğan boşluğu Belediyespor'da bulunan kulübümüz sporcuları ile doldurduk. Bu tarz geçiş takımları bize fayda sağlayacaktır.

Karşıyakalı taraftarlardan yeterli desteği aldığınızı düşünüyor musunuz?

Karşıyakalı taraftarlar basketbolu seven ve bilen taraftar. Özellikle hedef maçlarda salonu dolduruyorlar ve tüm takıma yoğun ilgileri ve destekleri var. Taraftarların göstermiş oldukları destek ve ilgi sayesinde oyuncular semte çok çabuk alışıyorlar. Ancak bazen bilet fiyatlarını yüksek bulduklarını dile getiriyorlar. Keşke salonumuz biraz daha büyük olsaydı da kademeli olarak bilet fiyatları belirleyebilseydik diye düşünüyorum. Bilet fiyatlarına tepki gösterenlerin belki kombine almaya yönelebileceklerini düşünüyorum. Bir taraftarın kulübüne yapacağı en güzel destek kombine almasıdır. Kombine kulübü aidiyetin de gösterir. Taraftar sahada en iyi takımı, en iyi oyuncuları görmek istiyorsa açıkçası bu işin bir parçası olmalıdır. Sezon başında belirlenen kombine fiyatları maç biletlerinin seyrini de yaklaşık olarak belirliyor. Bunun yanı sıra bilet bulamadıklarından yakınan taraftarlar da oluyor. Bilet bulamadıkları maçlar şüphesiz ki ilginin en yüksek olduğu maçlarımız oluyor. Haliyle diğer maçlara oranla daha fazla talep oluyor. Ben taraftarımızın her maça aynı ilgiyi göstermesini arzuluyorum. Salonumuzu her maç doldurarak birlikte başarıya koşmalıyız.

Göztepe uzun yıllar özlem duyduğu stadına kavuştu. Bu konuda düşüncelerin nelerdir?

Göztepe ve İzmir adına çok sevinçliyim. Çünkü İzmir senelerden bu yana tesis ve stat sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan bu sıkıntıyı çözmek tek başına kulüplerimizin yapabileceği bir iş değil. İzmir’de bulunan kurumlar sorumluluktan kaçmadan İzmir kulüplerinin stat ve tesis çabalarına destek vermelidir. Verilecek bu destek, İzmir sporunun ilerlemesini şüphesiz sağlayacak. Şehrimizde bulunan kurumlar ve kulüpler birbirine destek olmalıdır. Kulüplerin ismi her zaman başkanların ve yöneticilerin isimlerinden önce gelir. Göztepe, Karşıyaka, Altay, Buca, Menemen, Altınordu dönüşümlü olarak elde var olan statlarda maç oynuyor. Art arda yapılan maçlar tesisi olumsuz etkiliyor. İzmir gibi bir şehirde çok daha iyi tesis ve stat olması gerekiyor. Bu köklü kulüplere tesis ve stat kazandırmak hepimizin önceliği olmalı. Bunun için herkes elinden geleni yapmalıdır. Kulüplerimizin iyileşmesi için ne yapmak gerekiyorsa kulüp ayırt etmeksizin hep birlikte yapmalıyız. Kulüplerimiz siyasetten bağımsızdır. Öte yandan Atatürk Stadı senelerdir kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Elimizde var olan statlar da bakımsız ve kötü durumda. Bir an önce kulüplerimize tesis kazandırmalıyız. Göztepe’ye yapılan bu stat kesinlikle İzmir’i yükseltecek bir değer oldu. Şu an Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in dostane ilişkileri var. Aralarındaki bu güzel ilişki, İzmir adına çok olumlu bir hava oluşturuyor. Aralarındaki bu güzel ilişki İzmir adına çok olumlu bir hava oluşturuyor. Göztepe’nin evine kavuşması Karşıyaka’nın da stadının yapım sürecini hızlandıracaktır. İzmir halkı olarak ne yapılması gerekiyorsa elimizi taşın altına koymalıyız.

Karşıyaka ve basketbolun bir arada anılmasındaki en büyük etken nedir?

Karşıyaka, çok büyük bütçelere sahip olmamasına rağmen düşük bütçelerle sürprizler yaşatan bir takım olma özelliğine sahip. Her takıma kafa tutabilecek ve her takımı yenebilecek güce sahip olduğunu defalarca ispatlamıştır seneler içerisinde. Basketbolu İstanbul hegemonyasından kurtardığı, İzmir ve Türk sporuna heyecan kattığı kanısındayım. Ayrıca gerçekten basketbol seyircisi olan Karşıyaka taraftarı kendisini kabul ettirmiştir. Onların vermiş olduğu desteği her zaman hissediyoruz. Basketbol, Karşıyaka ismiyle bütünleşerek bir kültür haline gelmiştir. Bu kültürü semtin her yerinde görmek mümkün. Örneğin sahilimizde bulunan basketbol potalarına her yaştan insan gelerek basktebol oynuyor. Birçok gencin hayali, Karşıyaka formasıyla parkeye çıkmak. Karşıyakalı insanların basketbolu ve takımımızı bu kadar fazla benimsemesi basketbolu ve Karşıyaka’yı güçlendirmektedir. İnsanlar maçlara gelmeyince üzülüyorlar. Her maçı izlemeye çalışıyorlar. Bence bunlar, Karşıyaka ve basketbolun kaynaşması için çok önemli şeyler.

Uzun soluklu Pınar Karşıyaka kariyerinizde sizi en çok etkileyen isim kim oldu?

19 yıllık süreçte birçok kişiyle çalışma fırsatı buldum. Çalıştığım kişilerin hepsi gerek kişisel gelişimimde gerekse Pınar Karşıyaka’nın iyi yerlere gelmesinde katkı sağladı. Tek bir isim verme şansım varsa bu Ufuk Sarıca’dır. Sarıca, Karşıyaka’yı başka bir boyuta taşıdı. Takımımız ve kulübümüz adına çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. Onunla aynı ortamda çalışma fırsatı bulmak büyük bir şans. Hem milli takımımızı hem de Karşıyakamızı ileri taşıyor, taşımaya da devam ediyor. Ondan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca oyuncularımız da kendisine çok saygı duyuyor. Karşıyaka tarihinin en değerli isimlerinden bir tanesi kuşkusuz Ufuk Sarıca’dır. Onun tekrar buraya dönmesi camiayı yeniden ayaklandırdı. Kısa sürede takımımızın ritim yakalayıp başarıya koşmasında en büyük paylardan birisi kuşkusuz Ufuk Sarıca’ya aittir.