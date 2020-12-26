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26.12.2020 - 15:09 | | İZMİR (AA) -

Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Altındağspor maçı öncesinde uygulanan testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı hatırlatıldı. Görülen lüzum üzerine yapılan testlerde 5 futbolcu ve 1 çalışanın daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alındığı kaydedildi.

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