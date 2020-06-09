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09.06.2020 - 14:38 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Karşıyaka'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 18 Temmuz'da kaldığı yerden start alması planlanan sezonun hazırlıkları için toplanan Karşıyaka'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Karşıyaka'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
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Dün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanıp testten geçen yeşil-kırmızılılarda 19 yaşındaki altyapıdan profesyonel yapılan bir futbolcunun testinde yeni tip koronavirüse rastlandı.

Futbolcunun salgına alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına getirilip geçen hafta 18 yaş altına çekilen sokağa çıkma kısıtlamasına takıldığı, herhangi bir rahatsızlığının bulunmayıp virüsü ailesinden kaptığından şüphelenildiği öğrenildi. Çiğli Bölge Hastanesi'nde yeniden test yapılan genç futbolcu 14 gün evinde karantinaya alınacak. Bu gelişme üzerine tesisleri boşaltıp antrenmanı iptal eden Kaf-Kaf, kamp merkezini yeniden dezenfekte ettikten sonra önümüzdeki günlerde gruplar halinde sahaya inecek.

Karşıyaka yönetiminin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"8 Haziran Pazartesi günü profesyonel futbol takımımız, antrenörlerimiz, destek ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız için Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sağlık ekipleri tarafından COVID-19 tanı testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ilk test sonucunda bir futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu detaylı takip altına alınmış, kendisi izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, futbol takımımızın bugün için programlanmış antrenmanı önlem olarak iptal edilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında, Kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

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