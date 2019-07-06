Kartal: Bakın işte bir yeni Vedat Muriç daha

Alihan Telatar

Çayeli İlçe Gençlik Parkında açık alanda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve El Kabir katıldı. Kartal ve El Kabir'i taraftarlar alkış ve tezahüratlarla karşıladı.

İmza töreninde konuşan Kartal, transfer çalışmalarının devam ettiğini, El Kabir ile 1+1 yıllığına kadrolarına kattıklarını belirtti.

Bu birlik ve beraberliği sürdürerek Rize'yi birleştirerek tek bayrak altında olacaklarını aktaran Kartal, "Başarı hepimizin. Birlikte başaracağız. Birlik ve beraberlik başarımızı getireceğiz. Birlik ve beraberliği bozmadan başarı için herkes elini taşın altına koyacak." dedi.

Önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydeden Kartal, "El Kabir artık Çaykur Rizesporlu. Yaşamında en başarılı olduğu, mutlu olduğu dönem burada olacak. Bundan son derece eminim. Rize'yi hiç unutmayacak. Buradaki birlik ve beraberliği unutmayarak sadece spor düşünecek. Sporu ile de örnek olacak." şeklinde konuştu.

Hiçbir futbolcuyu zorla Rize'de tutmayacacaklarına işaret eden Kartal, "Gitmek isteyen her futbolcunun önünü açacağız. Bundan önceki oynadığı kulüplerde El Kabir'in önününün açılmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

El Kabir'in sözleşmesinin Rize'yi severse devam edeceğini belirten Kartal, "Sevmezse kendisi bilir. Kağıt üzerinde sözleşme önemli değil. Önemli olan bizimle devam etmesi. Anlaşmamız 1+1 yılllık." dedi.

El Kabir'in açıklamaları

Mustafa El Kabir ise şunları kaydetti:

"Burada olduğum için çok memnunum. Bu karşılama beni mutlu etti. Eski hocamla çalışacağım için mutluyum. Bir an önce sezonun başlamasını bekliyorum. Kamp benim için önemli. Benim geçmişteki performansım orada Amacım iyi şekilde sezona hazırlanmak."