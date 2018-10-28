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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Kartal: 'Beşiktaş deplasmanında kaybetmek istemiyoruz'
28.10.2018 - 14:20 | | AA

Kartal: 'Beşiktaş deplasmanında kaybetmek istemiyoruz'

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yarın karşılaşacakları Beşiktaş karşısında iddialı olduklarını söyledi.

Kartal: 'Beşiktaş deplasmanında kaybetmek istemiyoruz'
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un gelmesiyle üç haftadır kaybetmediklerini, bunu Beşiktaş deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okan Buruk'un göreve gelmesiyle iyi bir hava yakaladıklarını, üç haftada 5 puan toplayarak moral depoladıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Beşiktaş'ın çok zor bir rakip olduğuna değinen Kartal, "Rakibimizin ligde ve Avrupa kupalarında son hafta aldığı mağlubiyete bakıldığında moral bozukluğu var. Bize karşı oynayacakları mücadele ile yeniden bir hava yakalamak isteyeceklerdi. Bu nedenle maçın ilk başlangıcı çok daha zor geçecektir. İlk hedefimiz baskıyı kırıp oyuna ortak olmaya çalışmak üzerine olacak." dedi.

Başkan Kartal, ligin çok zorlu geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de sezona istediğimiz gibi başlayamadık ve bu bizi alt sıralarda bıraktı. Yaptığımız hoca değişikliği beklentilerimize karşılık verdi. Okan Buruk'un göreve gelmesi ile kaybetmedik. Beşiktaş deplasmanında da kaybetmek istemiyoruz. Rakibimizin şampiyonluk yarışından kopmaması adına maçın zor geçeceğini biliyoruz ama biz de kendi gücümüzle sahada 90 dakika sonunda istediğimizi almak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Takımda önemli oyuncuların eksik olduğuna dikkati çeken Kartal, "Samudio ve Abdullah Durak cezalı olmaları, Musa Çağıran ve Aminu Umar sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Geçen hafta cezalı olan Saadane ise bu hafta takımdaki yerini alabilecek. Eksiklerimiz çok ama oynayan oyuncularımız da en üst seviyede sahaya enerji yansıtacaklardır." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'un Beşiktaş deplasmanında sahaya, Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Petrucci, Robin Yalçın, Süleyman Koç, Boldrin ve Vedat Muric muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

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