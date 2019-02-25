Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci yarısının çok çekişmeli geçtiğini, ilk yarıyı üst sıralarda tamamlayan bazı takımların da ateş çemberine yaklaştığını belirtti.

Çaykur Rizespor olarak ilk yarıyı 12 puan ile son sırada tamamladıklarını hatırlatan Kartal, "İkinci yarıda yeni transferlerimizle birlikte çok iyi bir takım uyumu yakaladık. Birlik ve bütünlükle, ikinci yarıda çıktığımız 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplamayı başardık. Ligde kalma yarışında ikinci yarıdaki çıkışımız moral bulmamızı sağladı ama henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. Alt sıralardaki takımların kazanması, yukarıdaki takımların kaybetmesiyle yarış daha da zorlaştı." diye konuştu.

Küme düşme hattıyla aralarında 4 puanlık fark olduğunu aktaran Kartal, "Düşme hattının üzerinde olmak moral veriyor." ifadesini kullandı.

"Çok dikkatli olmak zorundayız"

İlk yarıdaki olumsuz tabloyu biraz olsun düzelttiklerini dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Sezon sonuna kadar çok çekişme olacak. Biz kendimizi biliyoruz. Basamakları yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz. Ligde her takımın gücü birbirine yakın. Lig 7.'si ile küme düşme hattı arasındaki fark 8 puana geriledi. Üç puanlık sistemde kolay kolay kimse pes etmeyecektir. Çok dikkatli olmak zorundayız."

Kartal, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olacakları Fenerbahçe karşısında zor bir müsabakaya çıkacaklarına da değinerek, hafta boyunca yapacakları çalışmaların maçın kaderini belirleyeceğini, bu karşılaşma için konuşmanın erken olduğunu sözlerine ekledi.