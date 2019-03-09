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09.03.2019 - 11:34 | | RİZE (AA)

Kartal: Kayserispor telafi maçı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Fenerbahçe'ye şanssız şekilde yenildik. Kayserispor'u yenerek puan kaybını telafi etmek istiyoruz" dedi.

Kartal: Kayserispor telafi maçı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının yollarını belirleyeceğini dile getirerek, "Taraftar desteğiyle kazanıp üst sıralara çıkmamız gerekiyor." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul'da 10 kişi kaldıkları mücadelede Fenerbahçe'ye şanssız şekilde 3-2 kaybettiklerini belirterek, puan kaybını telafi etmek istediklerini söyledi.

Gelecek haftalarda herhangi bir sıkıntıya girmemek için İstikbal Mobilya Kayserispor maçının çok değerli olduğuna işaret eden Kartal, "Ligde kalma yarışında özellikle iç saha maçları çok önemli. Biz de bu bilinçle sahamızda oynayacağımız maçta yara almak istemiyoruz. Ligde kalma yarışı çok çekişmeli ve en az 8 takım bu yarışın içinde. Bu gruptan ayrılmak zorundayız. İstikbal Mobilya Kayserispor maçı yolumuzu belirleyecek. Taraftar desteğiyle kazanıp üst sıralara çıkmamız lazım." diye konuştu.

Kartal, şehrin ligin ikinci yarısında birbirine kenetlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Başarının önemli sırrı birlik ve bütünlük. Camia olarak bütünlüğü bozmadan başarıya uzanacağız. Başarıya götüren yolun en büyük destekçisi taraftardır. Bizim taraftarımız ikinci yarıda adeta yeniden doğdu. Takımıyla her yerde durmadan mücadele veriyor. Kayserispor maçında da onlara çok ihtiyacımız var. Maçta 90 dakika boyunca durmadan, sonuç ne olursa olsun takımlarını ileri taşımak için desteklerini bekliyoruz. Bu takım seyirci ile çok daha güzel."

Kartal, İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde sakatlığı bulunan Petrucci ve kart cezalısı Moroziuk'un forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

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