Ã‡aykur Rizespor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Hasan Kartal, Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin transfer gÃ¼ndeminde yer alan Vedat MuriÃ§'in takÄ±mdan ayrÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve takÄ±mÄ±n yeni sezon hazÄ±rlÄ±k kampÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kartal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kamuoyunda Vedat MuriÃ§'in transferi iÃ§in konuÅŸulan rakamlarÄ±n gerÃ§ek deÄŸerinin Ã§ok uzaÄŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun kulÃ¼p menfaatleri ile Ã¶rtÃ¼ÅŸmediÄŸini belirtti.

Vedat MuriÃ§ ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan oyuncunun kulÃ¼pte devam etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kartal, "Oyuncumuz ÅŸu an iÃ§in oluÅŸan ÅŸartlarda bizimle birlikte devam edecektir. Vedat MuriÃ§ takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n yeni sezon hazÄ±rlÄ±k kampÄ±na katÄ±larak takÄ±mdaki yerini alacaktÄ±r. Vedat MuriÃ§ transferi askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Gelecek gÃ¼nlerin neyi gÃ¶stereceÄŸini ÅŸimdiden kestirmek gÃ¼Ã§ olsa da bu geliÅŸme her iki taraf iÃ§in de hayÄ±rlÄ± olmuÅŸtur." dedi.

Vedat'Ä±n Ã§ok kaliteli bir oyuncu olduÄŸunu vurgulayan Kartal, "Vedat gibi bir oyuncuyu her takÄ±m kadrosunda gÃ¶rmek ister. GeÃ§en sezon takÄ±ma Ã¶nemli katkÄ± saÄŸladÄ±. GeÃ§en sezon ligin en Ã§ok gol atan ikinci oyuncusu. Gol paslarÄ± ile takÄ±ma katkÄ±sÄ± ortada. Bu tÃ¼r oyuncularÄ±n alÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n olmasÄ± Ã§ok normal. Yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nemli teklifler geldi. Transfer sÃ¼recinde kendisinin dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± geliÅŸmeler de yaÅŸandÄ±. Biz kendisi ile konuÅŸtuk. KulÃ¼bÃ¼ ile hiÃ§bir problemi yok. Kimse Vedat'Ä± problemli bir oyuncu gibi de gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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