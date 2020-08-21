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HaberlerRizespor Haberleri Kartal: Muriqi, Rize'de olsaydı 18 milyon euroya transfer olamazdı
21.08.2020 - 11:13 |

Kartal: Muriqi, Rize'de olsaydı 18 milyon euroya transfer olamazdı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Kartal, Lazio'ya imza atması beklenen eski golcüleri Muriqi ile ilgili olarak "Bizde olsaydı bu rakama (18 milyon euro artı bonus) transfer olamazdı. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" dedi.

Kartal: Muriqi, Rize'de olsaydı 18 milyon euroya transfer olamazdı
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Tuncay Hoş / Skorer

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transfer çalışmalarından Vedat Muriqi'nin transferine kadar birçok konuda Skorer'in sorularını yanıtladı.

'Rize'ye oyuncu getirmekte zorlanıyoruz'

Başkan Kartal, yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları ile ilgili olarak "İnşallah Tomas hoca ile iyi yerlerde olacağız. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıyı çekmek istemiyoruz. Transferlerimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Ama Rize'ye oyuncu getirmekte zorlanıyoruz. Yabancı oyuncular genelde İstanbul'u ve Antalya'yı tercih ediyorlar. 'Çocuğumun burada okulu yok' diyorlar. Bu nedenle çoğu kez Rize'yi tercih etmiyorlar. Yabancı golcü transferi yapacağız. Ama ismini açıklamak istemiyoruz. Açıklıyorsunuz, olmuyor. Dile getirdiğimizde başka kulüp talip oluyor ve fiyatı yükseliyor" açıklamasını yaptı. 

Kartal, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan ve 1 yıllık sözleşmesi sona eren Oğuz Kaan Güçtekin için "Hocamızın vereceği karara göre hareket edeceğiz" yorumunu yaptı. 

'Vedat bizde olsaydı...'

Rizespor Başkanı "Muriqi'nin bu rakama transfer olacağını tahmin ediyor muydunuz? Lazio'ya transferi gerçekleştirdiği takdirde bonservisin karından mı alacaksınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii Rizespor'da olsaydı 18 milyon euroya transfer olamazdı. Fenerbahçe'de olunca fiyatı da yükseliyor. Fenerbahçe'nin oyuncusudur. Hayırlı olsun. Transfer gerçekleşirse Bonservisin karından yüzde 15 alacağız."

Gökhan Akkan-Beşiktaş konusu

Beşiktaş'ın istediği ileri sürülen kaleci Gökhan Akkan için Başkan Kartal, "Resmi teklif almadık. Takımda kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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 Kartal: Muriqi, Rizede olsaydı 18 milyon euroya transfer olamazdı

 

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