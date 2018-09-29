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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Kartal: "Okan Buruk'un Fenerbahçe'yi yenerek...'
29.09.2018 - 13:52 | | AA

Kartal: "Okan Buruk'un Fenerbahçe'yi yenerek...'

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, ligde maç kazanamama baskısını üzerlerinden atmak zorunda olduklarını, teknik direktör Okan Buruk'un da buna odaklandığını söyledi.

Kartal: "Okan Buruk'un Fenerbahçe'yi yenerek...'
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Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 6 haftada kazanamadıklarını anımsatarak, bunun moral bozukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ligde birçok takımın henüz istenilen seviyeden uzakta olduğunu vurgulayan Kartal, "Geride kalan haftalardaki maçların sonuçlarına bakıldığında çok farklı bir lig izliyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe de 'şampiyonluk' parolası ile başladığı ligde beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Biz ise henüz beklentilere cevap veremedik. Her iki takımın da kazanmaya ihtiyaç duyduğu çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Kartal, ligde yaşanan kayıpların ardından teknik direktör değişikliğine gittiklerinin altını çizerek, "Yeni hocamız Okan Buruk ile hafta içinde kupada kazanarak teselli bulduk. Ligde kazanamama baskısını üzerimizden atmak zorundayız. Hocamız buna odaklandı. Okan Buruk'un Fenerbahçe'yi yenerek lige başlaması, camia açısından moral olacaktır. Aynı zamanda bizi stresten uzaklaştıracaktır." diye konuştu.

"9 bin 200 bilet satıldı"

Taraftarın maça ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Taraftarımızın bize bu sezon gösterdiği ilgi gerçekten takdire şayan. Aldığımız başarısız sonuçlar ile onları üzdüğümüzün farkındayız ama onlar bizi hiçbir maç yalnız bırakmadı. Geçmiş yılların çok üzerinde taraftara oynuyoruz. Fenerbahçe maçı için de şu ana kadar kombinelerle birlikte 9 bin 200 bilet satıldı. Elimizde güvenlik nedeniyle kapatılan koltuklar haricinde yaklaşık 3 bin bilet var. Bunların da maç saatine kadar tükeneceğini düşünüyoruz. Fenerbahçe'ye ayırdığımız 783 koltuğun tamamı tükendi. Bizi yalnız bırakmayacak taraftarımıza inşallah mahcup olmayacağız."

Yeşil-mavili ekibin, Fenerbahçe karşılaşmasına Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Umar, Samudio, Boldrin ve Vedat Muric'in yer aldığı kadroyla çıkması bekleniyor.

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