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15.01.2020 - 23:47 |

Kartal: Tur İstanbul'a kaldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında  Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail  Kartal, "Takımın disiplinli mücadelesi ile maçı 1-1 bitirdik. Her şey İstanbul'da  oynayacağımız ikinci maça kaldı" dedi.

Kartal: Tur İstanbul'a kaldı
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Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmandaki  maça avantajlı gidebilmek için iyi hazırlandıklarını, maça da iyi başladıklarını  belirtti.

Galatasaray'ın ilk devre daha fazla topla oynamasına rağmen hızlı  hücumla etkili olabileceklerini bildiklerinin altını çizen Kartal, "Tek eksiğimiz  golü attıktan sonra çok çabuk gol yedik. Bu golü yemesek daha farklı galip  ayrılabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarının ortada bir mücadele olduğuna değinen Kartal, "Her iki  takımın pozisyonları vardı. Final paslarının zamanlamasını etkili yapabilseydik  sonuca gidebilirdik. Takımın disiplinli mücadelesi ile maçı 1-1 bitirdik. Her şey  İstanbul'da oynayacağımız ikinci maça kaldı. Oyunlarından dolayı oyuncularımı  tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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