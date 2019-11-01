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01.11.2019 - 10:45 | | ANKARA (AA)

Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Fatih Mert'i tebrik etti.

Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı
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Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den, günümüze 109 yıllık tarihinde Türk futbolunun lokomotif takımlarından olan sarı-lacivertli kulübümüzün yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum."

 

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