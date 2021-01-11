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11.01.2021 - 09:19 |

Kasımpaşa Ahmet Oğuz ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelen isimlerin yanı sıra ayrılan isimler de konuşuluyor. İstanbul ekibi son olarak 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kasımpaşa Ahmet Oğuz ile yolları ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelen isimlerin yanı sıra ayrılan isimler de konuşuluyor. İstanbul ekibi son olarak 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Ahmet Oğuz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Ahmet Oğuz'a bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa Ahmet Oğuz ile yolları ayırdı

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