Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde yaptığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ise 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında bulunan Oussama Haddadi ve Mickael Tirpan ise kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Kasımpaşa, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ile yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.