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26.07.2020 - 13:37 |

Kasımpaşa - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun son maçında Kasımpaşa’ya konuk oluyor.

Kasımpaşa - Başakşehir (CANLI)
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Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in bu sezonki son maçında Kasımpaşa’ya konuk oluyor.

Okan Buruk yönetiminde son yıllarda çok yaklaştığı şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig kupasını alacak.
Son haftaların en formda takımlarından Kasımpaşa ise sezonu galibiyetle tamamlamanın peşinde.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Kasımpaşa - Başakşehir (CANLI)

İŞTE 11’LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita

Medipol Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen

Kasımpaşa - Başakşehir (CANLI)

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

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