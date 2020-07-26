Kasımpaşa - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa - Başakşehir maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Başakşehir, son hafta öncesinde topladığı puanlar ile şampiyonluğunu ilan etmişti. Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçı olan Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir karşılaşması heyecanla bekleniyor. Peki Kasımpaşa - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

MAÇI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatacak

KUTLAMA YAPILACAK

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.