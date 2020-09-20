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20.09.2020 - 15:49 |

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (CANLI)
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Süper Lig'de heyecan Kasımpaşa-Rizespor kaşılaşmasıyla devam ediyor. Süper Lig'in 2. haftasında ilk maçları mağlubiyetle kapatan iki takım kıyasıya mücadele ediyor.

Süper Lig ikinci hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanbığa yönetiyor. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçı Skorer'den canlı takip edebilirsiniz.

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (CANLI)

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda

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