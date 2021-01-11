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11.01.2021 - 12:07 |

Kasımpaşa, Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı!

Kasımpaşa, Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı!
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Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, sağlık sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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