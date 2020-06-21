Kasımpaşa-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupasında Trabzonspor'a 3-1'lik skorla kaybedip yarı finalde kupaya veda etti. Lig'e odaklanan Fenerbahçe 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Kalan maçlarını tamamlayıp Avrupa vizesi almak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki müsabaka saat 18.30'da başladı.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE: 0-0

Önemli pozisyonlar

23' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ferdi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Vedat Muriqi, istediği vuruşu yapamadı ve sarı-lacivertliler önemli bir pozisyonu harcadı.



İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija,Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

MAÇTAN NOTLAR



Gustavo stopere

Sarı-lacivertli takımda savunma hattı yeniden düzenlendi. Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle Luiz Gustavo stopere çekildi. Gustavo-Falette ikilisi tandemi oluşturdu.

Orta sahada da kırmızı kart cezası düşürülen Ozan Tufan forma giydi. Ozan Tufan-Tolga Ciğerci ikilisi orta alanı paylaştı.

Öte yandan yedekler arasında 2002 doğumlu stoper Gürkan Başkan yer aldı. Genç savunmacı bu sezon ilk kez kadroda yer aldı. Ömer Faruk Beyaz da benzer şekilde maç kadrosuna adını yazdırdı.

Emre Belözoğlu yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası bulunan Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakmadı. Tecrübeli kaptan Kasımpaşa deplasmanında takımını protokol tribünden takip etti.

Arkadaşlarına tribünden destek olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe yönetimiyle yan yana maçı seyretti.

Ağır zemin

Kasımpaşa'da zeminde bazı sıkıntılar dikkat çekti. Sahanın belli bölümlerinde sorunlar olması, bozulmalar yaşanması ve problemler gözlerden kaçmadı.

Ferdi 10 numarada başladı

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında görev aldı. Gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcu, kanatlarda görev alıyordu. Ancak eksikler sebebiyle bugün 10 numara pozisyonunda karşılaşmaya başladı.







Nabil Dirar'ın AS Monaco'daki En İyi Anları