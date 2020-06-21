Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 28. haftanın bugün oynanacak olan ilk müsabakasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupasında Trabzonspor'a mağlup olan ve kupaya yarı finalde veda eden Fenerbahçe bu maç öncesinde Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor. Kasımpaşa karşısında sahaya üç puan parolaso ile çıkan sarı lacivertli takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Peki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı bugün saat 18:30'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak olan mücadele hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlacak

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında oynanan 14 maçın 12'sinde sarı lacivertli takım galip ayrılırken iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa Eylül 2012 yılından bu yana Fenerbahçe'yi mağlup edemiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Mariah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Thiam, Koita.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.