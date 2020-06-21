Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
21.06.2020 - 15:26 |

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 28. hafta bugün oynanacak olan üç maçla devam edecek. Lig'de aradığını bu sezon bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a mağlıup olan ve kupaya veda eden Fenerbahçe bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Süper Lig'de 7. sırada yer alan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanıp ligde üsrt sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 28. haftanın bugün oynanacak olan ilk müsabakasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupasında Trabzonspor'a mağlup olan ve kupaya yarı finalde veda eden Fenerbahçe bu maç öncesinde Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor. Kasımpaşa karşısında sahaya üç puan parolaso ile çıkan sarı lacivertli takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Peki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı bugün saat 18:30'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak olan mücadele hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlacak

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında oynanan 14 maçın 12'sinde sarı lacivertli takım galip ayrılırken iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa Eylül 2012 yılından bu yana Fenerbahçe'yi mağlup edemiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Mariah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Thiam, Koita.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.

 

 

Milli sporcularda salonlara dönmenin mutluluğu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kaptan Lung, Türkçe röportaj verdi
    Kaptan Lung, Türkçe röportaj verdi
  2. Bellona Kayseri Basketbol, Mikiah ile anlaştı
    Bellona Kayseri Basketbol, Mikiah ile anlaştı
  3. Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi
    Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Babalar Günü mesajı
    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Babalar Günü mesajı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

Çebi'den engelli taraftarın babasına "Yılın Babası" ödülü

Çebi'den engelli taraftarın babasına "Yılın Babası" ödülü  

Bursaspor'da Selçuk Erdoğan görevini bıraktı

Bursaspor'da Selçuk Erdoğan görevini bıraktı

Galatasaray, Mondragon'un doğum gününü kutladı

Galatasaray, Mondragon'un doğum gününü kutladı

Sıradaki Haber