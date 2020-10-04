Süper Lig'de 4. hafta maçları oynanıyor. Galatasaray'ın rakibi ise Kasımpaşa... Liderlik koltuğuna oturmak isteyen Aslanlar 3 puanı hedefliyor. Öte yandan 1 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise saha avatantajını kullanarak Galatasaray'ı puansın göndermenin peşinde... Her iki kulübün taraftarı şimdi "Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?' sorusunu yöneltiyor.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

EMRE AKBABA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi ile gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan’ın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

KASIMPAŞA'DA İKİ EKSİK

Lacivert-beyazlılarda sakatlığı bulunan yeni transfer Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç, müsabakada forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 33. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21’ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig’de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0’lık sonuçlarla mağlup etti.

KASIMPAŞA’DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig’de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray’ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.